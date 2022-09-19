Москва, 19 сентября, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Союзные силы России и Донецкой Народной Республики (ДНР) добились успехов на отдельных участках фронта спецоперации. Об этом 19 сентября сообщил военный корреспондент Александр Сладков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

Военкор отметил, что успех во многом связан с отважной и профессиональной работой бойцов ЧВК «Вагнер».

«Радоваться пока рано. Мы можем анализировать успех. Здорово действует частная военная компания — эти люди многое делают для Родины и освобождения Донбасса. Никакая служба не обеспечит бесстрашия на линии фронта. Они продвигаются по Артемовску. И мы окружаем Авдеевку», — сказал Сладков.