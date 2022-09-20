Душанбе, 20 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана, в котором погибли более сотни человек, спровоцировали США через таджиков, живущих в Афганистане. Об этом в интервьюИА REGNUM рассказал доктор политических наук, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМОМихаил Александров.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмомали Рахмон

Следите за развитием событий в трансляции: «Эскалация конфликта между Киргизией и Таджикистаном: все новости»

Напомним, столкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались 16 сентября. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах гражданского населения и применении артиллерии. Переговоры продолжаются, Киргизия и Таджикистан предварительно договорились об отводе своих военных от границы.

По мнению эксперта, кроме очевидных внутренних проблем, связанных с нехваткой водных и земельных ресурсов в Ферганской долине, у последнего конфликта на границе Киргизии и Таджикистана есть еще и внешний аспект.

«Конфликт Киргизии с Таджикистаном спровоцирован США. В Афганистане есть район, населенный этническими таджиками — Панджшерское ущелье. И они контролируются западными спецслужбами. Их лидер, сын Ахмад Шаха Масуда, долгое время жил в Великобритании и, вероятно, является британским агентом. Кроме этого, ряд представителей бывшего режима в Афганистане, который был свергнут талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — тоже афганские таджики, которые сейчас выступают против власти в Кабуле — подконтрольны США», — сказал Александров.

Он отметил, что «таджикская оппозиция в Афганистане имеет очень хорошие контакты с Душанбе — не с самим президентом ТаджикистанаЭмомали Рахмоном, а с лидерами кланов, приближенных к первым лицам государства».

«Скорее всего, таджики в Афганистане проплатили или каким-то иным образом повлияли на руководителей таможенной службы или высокопоставленных военнослужащих Таджикистана, чтобы те начали обстреливать Киргизию. Киргизы, естественно, ответили и Таджикистан получил отличный предлог, что нужно и дальше бить по соседям», — считает аналитик.

Материалы по теме:Конфликт на границе с Таджикистаном: погибли 59 киргизстанцев, ранены — 163

Читайте также: Более 40 человек потерял Таджикистан в конфликте с Киргизией

Собеседник отметил, что «приближенные Рахмона ему, вероятно, докладывают, что Киргизия начала стрелять первой, а что он может сказать? Результат мы видим — США используя свое влияние на афганских таджиков устроили такую провокацию, в результате которой более сотни погибших с обеих сторон».

«Рахмон, судя по всему, уже частично утратил контроль над ситуацией в Таджикистане и уже не контролирует действия своих военных. Иначе он бы понимал, что нужно отводить военных от границы с Киргизией и запретить им там находиться», — резюмировал он.

Читайте также:До полноценной войны между Бишкеком и Душанбе остался один шаг — мнение