Москва, 19 сентября, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Тема спецоперации ВС РФ на территории б. УССР не повод для кривляний и зубоскальства со стороны представителей «творческой элиты» России. Об этом написал 19 сентября глава Совета по правам человека Валерий Фадеев в телеграм-канале.

Kremlin.ru Валерий Фадеев

Комментируя настроения ряда представителей российской «творческой элиты», он отметил, что никто не застрахован от трудностей. Вот и СВО проходит непросто. И это толкает «некоторых представителей творческого слоя и диванных стратегов высказать сомнения в необходимости действий России в Донбассе» и на территории б. УССР.

Фадеев выразил мнение, согласно которому только слепые и глухие не понимают, «какую долю уготовили России наши западные «партнёры», какая участь ждала жителей Донбасса в случае его оккупации киевской армией».

Вероятно, те, «кто жалобно стонут в соцсетях, не понимают, что на карту поставлено действительно важное», а именно — свобода народа от внешнего принуждения и гнёта, суверенитет.

«Они не понимают, зачем такая свобода, она им не нужна, — заявил Фадеев. — Этим графоманам, арлекинам и фиглярам нужна только возможность петь и плясать, зубоскалить и пошло умничать».

Он добавил, что сейчас свобода понимается по-разному: для одних — как свобода выбирать свою судьбу, для других — «свобода паясничать». Элитой России становятся сейчас новые лица — воины, врачи, военкоры, волонтёры, резюмировал Фадеев.