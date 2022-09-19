Москва, 19 сентября, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) собирается поучаствовать в телешоу «Голос» в качестве наставника. Об этом он рассказал в интервью изданию «Комсомольская правда».

Okras SHAMAN

«Думаю, это был бы интересный опыт. Мне есть, чем поделиться с начинающими артистами», — заявил SHAMAN. Он также вспомнил личный опыт участия в телепроекте в качестве музыканта в 2014 году, назвав «Голос» «хорошим шансом раскрутиться».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, SHAMAN открывает собственный продюсерский центр. Приоритетным направлением деятельности продюсерского центра певца будет создание и лицензирование музыкальной и видео продукции, менеджмент и продвижение артистов, организация концертов и гастрольных туров.