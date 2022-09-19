Чебоксары, , 18:44 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор по делу о смерти сотрудника спортивной школы «Энергия», который сорвался с крыши при очистке кровли от снега. Перед судом предстал исполнявший обязанности директора учреждения, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

ЧП произошло утром 21 февраля 2022 года в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа «Энергия» в Чебоксарах. По данным следствия, 56-лений работник разбился насмерть при очистке крыши административного здания от снега. Как установили правоохранители, мужчина упал с приставной лестницы в пролёт, ведущий к выходу на трибуны.

Причиной трагедии стало нарушение норм и правил охраны труда. В ведомстве выяснили, что фигурант уголовного дела не обеспечил безопасные условия работ, допустил к ним без целевого инструктажа и оформления наряда-допуска, не проконтролировал ход самих работ.

Приговором суда фигуранту уголовного дела назначено два года условного срока с лишением права в течение двух лет занимать отдельные руководящие должности.

Как сообщало ИА REGNUM , в июне 2022 года в Чебоксарах вынесен приговор по факту смерти рабочего при строительстве многоэтажки в центре города. Фигурант уголовного дела получил условный срок.

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