Москва, , 18:43 — REGNUM Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев прокомментировал настроения ряда представителей творческой элиты России: «Графоманам, арлекинам и фиглярам нужна только возможность петь и плясать, зубоскалить и пошло умничать. Они не понимают, что поставлено на карту».

Валерий Фадеев Kremlin.ru

«Трудности при проведении спецоперации, а от таких трудностей не застрахован никто, подтолкнули некоторых представителей творческого слоя и диванных стратегов высказать сомнения в необходимости действий России в Донбассе и [бывш. УССР ] . Одни говорят о якобы вымышленных целях, которые преследует наша страна, другие призывают к прекращению боевых действий. Они полагают, что тем самым проявляют свою принципиальность и гражданскую смелость, они считают, что исходят из простых и ясных принципов гуманизма. Однако здесь тот случай, когда иная простота хуже воровства. Этим пользуется враг, продвигая тезис о том, что будто бы граждане России не поддерживают СВО и свою армию.

Надо быть слепым и глухим, чтобы даже теперь не понимать, какую долю уготовили России наши западные «партнеры», какая участь ждала жителей Донбасса в случае его оккупации киевской армией. Миллионы жителей были бы поражены в правах и лишились собственности, очень многие подверглись бы уголовному преследованию и были бы даже убиты. Мы видим это сейчас в населенных пунктах Харьковской области, где происходят аресты, репрессии, убийства — без суда и следствия.

Те, кто жалобно стонут в соцсетях, не понимают, что на карту поставлено действительно важное, — свобода народа от внешнего принуждения и гнета. То, что называется суверенитетом. Они не понимают, зачем такая свобода, она им не нужна. Этим графоманам, арлекинам и фиглярам нужна только возможность петь и плясать, зубоскалить и пошло умничать. Сегодня на одной чаше весов свобода от угнетения, свобода выбирать свою судьбу, а на другой — свобода паясничать. Новые лица – воины, врачи, военкоры, волонтеры – будут нашей элитой», — рассказал журналистам Валерий Фадеев.