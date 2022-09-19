Москва, 19 сентября 2022, 18:43 — REGNUM Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев прокомментировал настроения ряда представителей творческой элиты России: «Графоманам, арлекинам и фиглярам нужна только возможность петь и плясать, зубоскалить и пошло умничать. Они не понимают, что поставлено на карту».
«Правительство Японии»
Валерий Фадеев: графоманам, арлекинам и фиглярам простота хуже воровства
«Трудности при проведении спецоперации, а от таких трудностей не застрахован никто, подтолкнули некоторых представителей творческого слоя и диванных стратегов высказать сомнения в необходимости действий России в Донбассе и [бывш. УССР]. Одни говорят о якобы вымышленных целях, которые преследует наша страна, другие призывают к прекращению боевых действий. Они полагают, что тем самым проявляют свою принципиальность и гражданскую смелость, они считают, что исходят из простых и ясных принципов гуманизма. Однако здесь тот случай, когда иная простота хуже воровства. Этим пользуется враг, продвигая тезис о том, что будто бы граждане России не поддерживают СВО и свою армию.
Надо быть слепым и глухим, чтобы даже теперь не понимать, какую долю уготовили России наши западные «партнеры», какая участь ждала жителей Донбасса в случае его оккупации киевской армией. Миллионы жителей были бы поражены в правах и лишились собственности, очень многие подверглись бы уголовному преследованию и были бы даже убиты. Мы видим это сейчас в населенных пунктах Харьковской области, где происходят аресты, репрессии, убийства — без суда и следствия.
Те, кто жалобно стонут в соцсетях, не понимают, что на карту поставлено действительно важное, — свобода народа от внешнего принуждения и гнета. То, что называется суверенитетом. Они не понимают, зачем такая свобода, она им не нужна. Этим графоманам, арлекинам и фиглярам нужна только возможность петь и плясать, зубоскалить и пошло умничать. Сегодня на одной чаше весов свобода от угнетения, свобода выбирать свою судьбу, а на другой — свобода паясничать. Новые лица – воины, врачи, военкоры, волонтеры – будут нашей элитой», — рассказал журналистам Валерий Фадеев.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.