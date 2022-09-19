Москва, 19 сентября, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Законопроект, призванный ускорить запуск программы «Дальневосточный квартал» в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО), внесли в Госдуму депутаты во главе с Николаем Харитоновым (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Ранее был принят закон, которым вводится возможность проведения управляющей компанией территории опережающего развития (ТОР) конкурса на право заключения соглашения об осуществлении деятельности по строительству объектов капитального строительства. Победитель конкурса становится резидентом ТОР и обязуется осуществлять строительство жилья и инфраструктуры в границах территории. Таким образом предполагается стимулировать строительства качественного и доступного жилья в регионах ДФО путем привлечения на ТОР застройщиков, обладающих необходимыми компетенциями.

Внесенным в Госдуму законопроектом сокращается срок вступления в силу положений, разрешающих проведение конкурсов. Предлагается разрешить проведение конкурсов уже с 1 ноября 2022 года.

Ранее планировалось, что положения, позволяющие проводить конкурсы, вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования федерального закона № 271-ФЗ, то есть с 11 января 2023 года, что не позволяет исполнить поручение президента России Владимира Путина и провести конкурсы для реализации программы «Дальневосточный квартал» до конца 2022 года.

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