Санкт-Петербург, , 19:00 — REGNUM В нормативном состоянии в 2024 году будут 85% уличной дорожной сети Санкт-Петербурга. Такими планами поделился губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ремонт дорог Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Завершаем годовую программу дорожного ремонта, — заявил Беглов. — Сейчас вышли на уровень 77%. В 2024 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обеспечим 85%».

Губернатор отметил, что в 2021 году за счёт приведения дорог в нормативное состояние город вышел на уровень в 73%.

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