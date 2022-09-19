Санкт-Петербург, 19 сентября, 2022, 19:00 — ИА Регнум. В нормативном состоянии в 2024 году будут 85% уличной дорожной сети Санкт-Петербурга. Такими планами поделился губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дорог

«Завершаем годовую программу дорожного ремонта, — заявил Беглов. — Сейчас вышли на уровень 77%. В 2024 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обеспечим 85%».

Губернатор отметил, что в 2021 году за счёт приведения дорог в нормативное состояние город вышел на уровень в 73%.