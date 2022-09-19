Бухарест, , 18:38 — REGNUM Депутаты Сената (Верхней палаты парламента) Румынии приняли постановление о расширении полномочий местной полиции и представителей спецслужб страны. Об этом 19 сентября сообщает «Румынское телевидение».

Полиция Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич 1997. Россия

По предварительным данным, за соответствующий документ проголосовал 101 народный избранник, против — 11, при трех воздержавшихся.

Нововведение предусматривает возможность проведение дорожной полицией предварительные обыски транспортных средств, а оперативным сотрудникам разрешает «в исключительных случаях» осуществлять проверки в жилищах граждан без санкций прокуратуры.

При этом парламентарии выразили надежду, что новшество не приведет к актам самоуправства со стороны стражей порядка.

Напомним, ранее правительство Румынии было вынуждено констатировать резкий рост преступности в стране.