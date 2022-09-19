Саратов, , 18:38 — REGNUM В Саратове организована прокурорская проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

ДТП в Саратове t. me/mediamvd

По предварительным данным, вечером 19 сентября водитель, управляя общественным транспортом по маршруту №57, не справился с управлением и врезался в световую опору.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 15 человек. Всех госпитализировали в городские больницы.

Ранее ИА REGNUM передавало, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил оказать пострадавшим в ДТП всю необходимую помощь.

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