Москва, , 18:36 — REGNUM Только 19 сентября обстрелы киевского режима привели к гибели 16 мирных жителей Донецка. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Флаги ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

По его словам, среди жертв киевского режима нет ни одного военнослужащего. Боле того среди погибших есть двое детей.

«16 человек мирных жителей потерял Донецк. Ни одного военного. Двое детей погибли. Снимать было невозможно. Я был первым здесь — разорванные тела, куски мяса висят на проводах, потоки крови. Даже в марте месяце, когда мы снимали разрыв ракеты, который прилетел в центр Донецка и погибли гражданские люди, крови там было меньше. Это показательный акт — террористический акт Киева», — сказал Сладков.

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