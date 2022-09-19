Москва, 19 сентября, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Пезидент группы компаний «Ташир», глава «Ассоциации Армянских Предпринимателей» Самвел Карапетян выступил с заявлением по текущей ситуации вокруг Армении. Приводим текст заявления полностью:

фото предоставлено пресс-службой ГК Ташир президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян

«В этот сложный исторический период для Армении важно не допустить политических манипуляций, которые сильно дестабилизируют ситуацию в стране. Сегодня мы видим много подобных примеров как со стороны различных сил внутри Армении, так и вне её, что неминуемо ведёт к ещё большей эскалации обстановки в республике. Важно оценить эти критические риски и не допускать дальнейшей враждебной риторики в российско-армянских отношениях.

Стабилизации текущей ситуации в Армении могут помочь не популистские заявления, а планомерная работа по укреплению государства, основанная на реальных геополитических союзниках, главным из которых является Россия. Многие сегодня хотят получить выгоду из дестабилизации ситуации в Армении, но мы должны быть тверды в своих убеждениях. Нельзя игнорировать факт того, что за прошедшие годы между Россией и Арменией сложилось устойчивые партнёрские и союзнические отношения в самых разных отраслях, в том числе в военно-технической, экономической, культурной и социальной сфере. В России сегодня проживает несколько миллионов армян, которые имеют тесные связи с исторической родиной. Необдуманные заявления, которые доносятся сегодня с единственной целью внести разлад между двумя союзническими государствами должны быть серьезно взвешены. Армении сегодня нужен мир. Поэтому считаю критически важным остановить враждебную антироссийскую риторику и объединить все силы, в том числе армянской диаспоры России, вокруг Армении».