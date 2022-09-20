Киев, , 13:53 — REGNUM России, скорее всего предложат соглашения по типу Минских. Об этом 19 сентября сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям политолог Богдан Безпалько.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор Lopezobrador.org

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«План, который хочет предложить президент Мексики с откровенной подачи США, это по сути, «Минск-3», которым сейчас грезят бандеровцы в блогосфере», — заявил эксперт.

По словам Безпалько, сейчас очень выгодный момент для навязывания России невыгодных условия после наступления националистов в Харьковской области.

«Россия не может пойти на «Минск-3», потому что это не принесёт ни мира, ни победы, на которые настроено российское общество. К тому же Россию наверняка попытаются обмануть, как в случае с «зерновой сделкой» — заключил политолог.

Напомним, что ранее президент Мексики Лопес Обрадор анонсировал мирный план для б. УССР.