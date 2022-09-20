Эксперт: России предлагают «Минск-3»
Киев, 20 сентября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. России, скорее всего предложат соглашения по типу Минских. Об этом 19 сентября сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям политолог Богдан Безпалько.
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«План, который хочет предложить президент Мексики с откровенной подачи США, это по сути, «Минск-3», которым сейчас грезят бандеровцы в блогосфере», — заявил эксперт.
По словам Безпалько, сейчас очень выгодный момент для навязывания России невыгодных условия после наступления националистов в Харьковской области.
«Россия не может пойти на «Минск-3», потому что это не принесёт ни мира, ни победы, на которые настроено российское общество. К тому же Россию наверняка попытаются обмануть, как в случае с «зерновой сделкой» — заключил политолог.
Напомним, что ранее президент Мексики Лопес Обрадор анонсировал мирный план для б. УССР.