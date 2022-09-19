Москва, 19 сентября, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Канадскому послу в России Элисон Леклер выражен протест из-за нападения на посольство РФ в Оттаве, сообщили 19 сентября в пресс-службе российского МИД.

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Канадскому дипломату, вызванному в российский МИД, заявили, что Канада не должна была допускать нападения на посольство. Поводом к вызову Леклер стали преступные действия неизвестного, бросившего бутылку с зажигательной смесью на территорию российского посольства в Оттаве.

Ей указали на то, что прибывший наряд местной полиции позволил агрессивно настроенной группе заблокировать служебный вход в консульский отдел посольства. При этом местные силовики «не предотвратили указанные инциденты и не задержали виновных».

В связи с этим от канадской стороны Москва потребовала срочных мер по обеспечению надлежащей охраны загранучреждений России и сотрудников этих учреждений, а также членов их семей.