Челябинск, , 18:28 — REGNUM В Челябинске двое анархистов осуждены к реальному лишению свободы из-за акции протеста возле здания областного управления ФСБ. Об этом написал в своём телеграм-канале адвокат Павел Чиков.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Приговор 19 сентября вынес Центральный районный суд. Дмитрий Ц. и его супруга Анастасия С. получили по одному году и девять месяцев колонии общего режима. Им вменили хулиганство. По данным обвинения, ночью с 14 на 15 февраля 2018 года подсудимые повесили на ограждении территории здания баннер-растяжку с фразой против ФСБ, а затем Ц. зажёг файер и забросил его на ограждённую территорию.

10 сентября 2021 года оба были осуждены, соответственно, к двум с половиной и двум годам колонии. Прокуратура требовала назначить им по пять лет колонии. Но затем приговор был отменён облсудом.