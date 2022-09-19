Тамбов, 19 сентября 2022, 18:27 — REGNUM Главный принцип предстоящих структурных изменений в органах власти Тамбовской области — переход к командной работе от ситуаций, когда «одно управление не знает, что делает другое». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом 19 сентября заявил вновь избранный руководитель Тамбовской области Максим Егоров, анонсируя формирование правительства вместо администрации.
Аргументируя необходимость структурных преобразований, Егоров выделил главную задачу.
Он пояснил в качестве примера, что если человек хочет газифицировать дом, то не должен «бегать по разным» инстанциям, а должен обратиться в конкретное «окно», где «дальше команда должна работать» для решения вопроса.
В продолжение темы Максим Егоров подчеркнул важность доброжелательного отношения к населению:
Максим Егоров был назначен врио главы Тамбовской области 4 октября 2021 года. В сентябре 2022 года он одержал победу в губернаторских выборах, заручившись поддержкой 84,95% пришедших избирателей.
Как сообщало ИА REGNUM , после избрания на пост главы Тамбовщины Максим Егоров анонсировал формирование правительства вместо администрации региона на основе департаментов и управлений. Он пояснил, что «очень много функций между бывшими управлениями и новыми министерствами перераспределены». При этом глава региона заверил, что штат чиновников и расходы на их содержание увеличивать не планируется.
Подробнее: Вместо администрации в Тамбовской области сформируют правительство
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