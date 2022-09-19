Тамбов, 19 сентября, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Главный принцип предстоящих структурных изменений в органах власти Тамбовской области — переход к командной работе от ситуаций, когда «одно управление не знает, что делает другое». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом 19 сентября заявил вновь избранный руководитель Тамбовской области Максим Егоров, анонсируя формирование правительства вместо администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Аргументируя необходимость структурных преобразований, Егоров выделил главную задачу.

«Самая главная задача и принцип работы, которые ставятся перед администрацией и теперь будут ставиться перед правительством, — это командная работа. Для жителей области мы должны сделать одно «окно» или несколько «окон» по направлениям, куда люди могут прийти и там решатся все его проблемы», — пояснил Максим Егоров.

Он пояснил в качестве примера, что если человек хочет газифицировать дом, то не должен «бегать по разным» инстанциям, а должен обратиться в конкретное «окно», где «дальше команда должна работать» для решения вопроса.

«К сожалению, в прошлом году были моменты, это неоднократно мы обсуждали, когда [чиновники работали как] «лебедь, рак и щука». У нас одно управление не знало, что делает другое. В октябре прошлого года ко мне пришли защищать инвестиционные проекты, которые мы могли заявить на инфраструктурные облигации. Защищал один блок. При этом блок, который отвечает по прямому действию, даже не знал, что эту заявку собираются отправлять в Москву. Я сейчас говорю про развитие транспорта. Транспортный блок не знал, что делает экономический. Это разве есть работа?» — недоумевал руководитель Тамбовщины.

В продолжение темы Максим Егоров подчеркнул важность доброжелательного отношения к населению:

«Кто будет по-хамски относиться, работать не будет. Мы должны быть ближе к людям. […] Мы не будем сидеть в кабинетах».

Как сообщало ИА REGNUM , после избрания на пост главы Тамбовщины Максим Егоров анонсировал формирование правительства вместо администрации региона на основе департаментов и управлений. Он пояснил, что «очень много функций между бывшими управлениями и новыми министерствами перераспределены». При этом глава региона заверил, что штат чиновников и расходы на их содержание увеличивать не планируется.

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