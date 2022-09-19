Вашингтон, 19 сентября, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Студия-разработчик Rockstar Games прокомментировала утечку скриншотов из неанонсированной игры Grand Theft Auto VI (GTA VI). Компания опубликовала заявление на эту тему в Twitter-аккаунте.

Игра GTA V

Rockstar Games подтвердила, что в Сеть были слиты конфиденциальные данные об игре, в том числе видеоролики из следующей части Grand Theft Auto. В студии также заявили, что авторы «крайне разочарованы тем, что пришлось поделиться подробностями следующей игры таким образом», однако работа над игрой продолжится в запланированном режиме.

«Мы всё ещё собираемся подарить вам, нашим игрокам, проект такого уровня, который превзойдет ваши ожидания. В скором времени мы поделимся определенными деталями и, конечно же, полноценно представим вам игру, когда она будет готова. Мы также хотим поблагодарить всех за поддержку в этой ситуации», — добавили в компании.

ИА REGNUM напоминает, что 18 сентября 2022 года в Сеть слили архив с десятками видео с кадрами из Grand Theft Auto VI. Помимо этого утекли тысячи строк исходного кода игры, что стало самой масштабной утечкой в игровой индустрии.