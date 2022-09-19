Москва, 19 сентября, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Потребительский спрос в России прошел во втором квартале 2022 года нижнюю точку снижения и с августа начал оживать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября, об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Duma.gov.ru Максим Решетников

«Сейчас мы можем констатировать, что он прошел нижнюю точку спада во втором квартале текущего года. Оперативные данные говорят о начавшемся оживлении, оно началось в августе», — сказал министр в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по экономической политике и по контролю.

По его словам, кредитование экономики идет именно за счет снижения ключевой ставки и рыночного кредитования.