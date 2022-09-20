Тбилиси, 20 сентября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Депутаты грузинского парламента Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Гурам Мачарашвили и Михаил Кавелашвили заявили, что принятые под давлением США, военные расходы ложатся тяжким бременем на грузинскую экономику, сообщает 19 сентября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

В течение последних лет, согласно стандартам, установленным американцами, правительство Грузии выделяло на оборону 2% государственного бюджета, что, безусловно, является серьёзным бременем для страны. Самое главное, что более 30 тысяч грузинских солдат служили в миссиях в Ираке и Афганистане, таким образом, США получили от Грузии поддержку на сумму ровно $2,5 миллиарда (если умножить сумму, потраченную американцами на одного американского военного, получится именно $2,5 миллиарда), считают депутаты. И это, по мнению парламентариев, если ничего не говорить о человеческих жертвах, принесённых Грузией, которые бесценны.

Учитывая всё это, вопрос заключается в том, получила ли Грузия с 2013 года больше материальных выгод от США или США от Грузии, задают вопрос депутаты. Они отметили, что если какие-либо из предоставленных ими данных являются неточными, то посольство США должно опубликовать подробную информацию о принципе и цели американского финансирования, выделенного Грузии за последние годы, в том числе о том, сколько денег фактически осталось в Грузии и сколько денег было возвращено в Америку. Парламентарии подчеркнули, что, к сожалению, информация, опубликованная посольством, очень скудна и не даёт грузинской общественности чёткого представления о деталях финансирования, что углубляет их негативные сомнения.

Напомним, что американское посольство в Тбилиси неоднократно называло сумму в $6 миллиардов, якобы выделенных Вашингтоном Грузии за последние 30 лет.