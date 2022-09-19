Казань, , 18:23 — REGNUM В Татарии бизнесмен уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму 18,3 млн рублей. Прокуратура утвердила в отношении 54-летнего подозреваемого обвинительное заключение, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

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По версии следствия, в 2016–2018 годах руководитель общества с ограниченной возможностью с целью уклонения от уплаты налогов включил заведомо ложные данные о финансово-хозяйственных операциях с 14 контрагентами в декларации и иные документы, которые передал в налоговую инспекцию. Всего бизнесмен утаил более 18 млн рублей.

Свою вину мужчина не признал, но частично возместил ущерб, заплатив 1,8 млн рублей. До заседания суда он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. На имущество обвиняемого и предприятия наложили арест стоимостью 50,2 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрят в Ново-Савиновском районном суде города Казани.

Напомним, в Татарии бывшего генерального директора кранового завода обвиняют в уклонении от уплаты налогов в размере более 154 млн рублей.

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