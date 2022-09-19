Кострома, 19 сентября, 2022, 22:11 — ИА Регнум. В жилом фонде Костромы начался отопительный сезон. Об этом сообщает администрация города. Тепло дали в 272 многоквартирных дома, что составляет 12% от всех многоквартирных домов Костромы.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Сначала батареи прогревают в малоэтажных домах, и уже затем — в более высоких зданиях. Завершить подачу планируется до 26 сентября. Информации о порывах, возникших в результате нагрева систем, пока нет. Сводные данные появятся после того, как процесс будет завершён.

Отопительный сезон в социальных учреждениях города начался 15 сентября, на сегодняшний день тепло получили более половины детских садов, школ, больниц и учреждений допобразования.