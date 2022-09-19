Москва, 19 сентября, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Благодаря параллельному импорту в Россию было ввезено свыше 1,3 млн тонн товаров, что помогло поддерживать спрос среди потребителей на непродовольственные товары. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября, об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Economy.gov.ru Максим Решетников

«Ввезено более 1,3 миллионов тонн товаров на 9,3 миллиарда долларов. Это помогло поддержать потребительский спрос, прежде всего на рынке непродовольственных товаров», — сказал министр в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по экономической политике и по контролю.

Также Решетников обратил внимание на то, что в третьем квартале 2022 года начал восстанавливаться потребительский импорт. Восстановление промежуточного и инвестиционного импорта, по его словам, ожидается в 2023 году.

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