Мурманск, , 18:13 — REGNUM В Мурманской области на берегу Кандалакшского залива построят гостинично-туристический комплекс. Об этом сообщает региональное правительство.

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«Новый инвестор реализует туристический проект стоимостью 15 млн рублей на берегу Кандалакшского залива в Мурманской области. Комплекс будет включать 5 гостевых модульных благоустроенных двухместных домов с зонами отдыха, террасами для организации пикника и сауну. На территории также проложат дорожки, которые образуют общий пешеходный маршрут», — рассказали в ведомстве.

Комплекс рассчитан на прием до трех тысяч гостей в год. Сдать объект планируют в 2025 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области предпринимателям будут выдавать субсидии на создание пляжей.Читайте также: Отпуск за полярным кругом — что смотреть в Мурманской области?