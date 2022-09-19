Саратов, 19 сентября, 2022, 18:11 — ИА Регнум. В Саратове 19 сентября водитель маршрутного такси врезался в фонарный столб. По предварительным данным, пострадали несколько человек, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.

t. me/mediamvd ДТП в Саратове

«Сегодня на улице Политехническая произошло ДТП, в результате которого маршрутный автобус №57 допустил столкновение со столбом освещения. Количество пострадавших уточняется», — прокомментировал Юрин аварию в своем телеграм-канале.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь. По данным регионального правительства, в ДТП с участием маршрутки пострадали 14 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове 13 июля 2021 года произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского микроавтобуса. Тогда пострадали 11 человек.

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