Москва, , 18:09 — REGNUM Федеральное агентство по туризму и МИД России приступили к работе по перезапуску единой электронной визы для граждан 52 стран. Об этом 19 сентября сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Виза Spasemstranu.com

«Вместе с коллегами из МИД работаем над перезапуском единой электронной визы для граждан 52 стран», — написала она в своём телеграм-канале.

Догузова обратила внимание, что в числе этих стран «есть и те, чьи правительства предпринимают недружественные действия в отношении нашей страны», но, несмотря на это, Ростуризм и МИД «выступают за незеркальный подход».

«Ждём и рады туристам из всех европейских стран — пусть знакомятся с нашей прекрасной страной и оставляют деньги в экономике нашей страны», — заявила глава Ростуризма, добавив, что такой подход, основанный на экономической и гуманитарной целесообразности, был поддержан и президентом России Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме.

Напомним, ранее сегодня в МИД России сообщили о планах до конца 2022 года завершить модернизацию консульских информационных систем по оформлению единых электронных виз с сохранением полного перечня из 52 иностранных государств, гражданам которых оформляются такие визы, а также открыть специальный сайт для оформления единых виз иностранцам, чтобы обеспечить «эффективную защиту от беспрецедентно массированных DDoS-атак».