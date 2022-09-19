Москва, 19 сентября, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Роскачество проверит мягкие игрушки Хаги Ваги (Huggy Wuggy) и получит психолого-педагогическую оценку. Соответствующая информация была опубликована 19 сентября на сайте ведомства.

Цитата из клипа певицы POLI на песню «Хаги Ваги» Хаги Ваги

Как отметили в организации, особое внимание будет уделено игрушкам из интернет-магазинов и маркетплейсов. Исследование включит в себя тестирование на безопасность, воспламеняемость, устойчивость к слюне и поту, а также прочность. Все игрушки получат психолого-педагогическую оценку с привлечением сторонних экспертов о влиянии игрушек на психику ребенка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комитет санитарно-эпидемиологического контроля Казахстана проверил 1,5 тыс. детских игрушек в стране и в 47% случаев они оказались потенциально опасными. Ведомство также определило, что популярные Хаги Ваги могут причинить вред психике ребёнка — образ игрушки-убийцы может оказать негативное влияние.

Напомним, что Хаги Ваги — это персонаж хоррор-игры Poppy Playtime, вышедшей в октябре 2021 года. По сюжету игры, изначально он был доброжелательным, но из-за аварии на фабрике стал охотиться на главного героя. Позже Хаги Ваги стал героем интернет-мемов.