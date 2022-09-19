Рим, , 18:10 — REGNUM Резкое подорожание хлебных изделий в странах ЕС может вылиться в массовые протесты, пишет La Stampa.

Протест Nathan Keirn

Отмечается, что цены на ряд товаров в странах ЕС выросли в два раза. Нидерланды и Франция удерживают цены: подорожание составило 9,6% и 8,2%.

В связи с этим авторы статьи напоминают, что в истории Италии были кризисы, сопровождавшиеся хлебными бунтами. Сейчас европейцы рискуют столкнуться с таким же явлением.

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