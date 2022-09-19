Рим, 19 сентября, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Резкое подорожание хлебных изделий в странах ЕС может вылиться в массовые протесты, пишет La Stampa.

Nathan Keirn Протест

Отмечается, что цены на ряд товаров в странах ЕС выросли в два раза. Нидерланды и Франция удерживают цены: подорожание составило 9,6% и 8,2%.

В связи с этим авторы статьи напоминают, что в истории Италии были кризисы, сопровождавшиеся хлебными бунтами. Сейчас европейцы рискуют столкнуться с таким же явлением.