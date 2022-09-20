Тбилиси, , 13:26 — REGNUM Депутаты грузинского парламента Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Гурам Мачарашвили и Михаил Кавелашвили обвинили посольство США в Грузии в существенном преувеличении размеров оказанной американской помощи, сообщает 19 сентября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Доллары Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Посольство США неоднократно утверждало, что за последние 30 лет Вашингтон оказал помощи Тбилиси на общую сумму в $6 миллиардов. Однако, как утверждают депутаты, эти цифры не соответствуют действительности.

На самом деле, исходя из американских же официальных данных, помощь США составила не 6, а $4,5 миллиарда, из которых до Грузии реально дошло всего $3,5 миллиарда.

В 2013—2021 годах, то есть после прихода к власти «Грузинской мечты», американское финансирование составило всего $1,15 миллиарда, из которых более $200 миллионов составили остаточную сумму специального финансирования, выделенного на частичную ликвидацию тяжелых последствий войны 2008 года. Для сравнения, во времена авторитарного режима Михаила Саакашвили США профинансировали правительство Грузии на $2,23 миллиарда, или в два раза больше. Самые большие суммы были выделены в 2006 году ($411 миллионов) и 2009 году ($625 миллионов).

Значительная часть американских денег — более $700 миллионов — была потрачена на деятельность НПО, включая кампании против государства и церкви. В последние несколько лет наибольшая доля американского финансирования приходится на НПО, то есть, по сути, на содержание американских агентов, что, мягко говоря, нельзя рассматривать как помощь Грузии, считают депутаты.

Напомним, что 19 сентября посол США в Грузии Келли Дегнан выразила обеспокоенность продолжающимися нападками грузинских депутатов на американское дипломатическое представительство.