Санкт-Петербург, 19 сентября, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Специалисты из Санкт-Петербурга помогли городу-побратиму Мариуполю вернуть городской фонтан в рабочее состояние. Об этом 19 сентября сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в своём Telegram-канале.

Александр Комаров ИА REGNUM Фонтан

Восстановление фонтана стало одним из подарков Северной столицы Мариуполю ко Дню города. При этом учли мнение жителей города, они могли выбрать внешний вид фонтана после реконструкции.

Мариупольцы выбирали между классическим фонтаном и пешеходным для детей. Жители города не смогли прийти к единому мнению, поэтому в городе будет два фонтана. Второй будет повторять конструкцию «шутих» в Государственном музее-заповеднике «Петергоф».

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Мариуполь в прошедшие выходные. Беглов принял участие в открытии памятника князю Александру Невскому.