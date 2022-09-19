Воронеж, , 18:01 — REGNUM Движение автотранспорта переключено на новый путепровод над железной дорогой на Остужевской развязке в Воронеже 19 сентября, сообщила пресс-служба администрации города.

Новый путепровод на Остужевской развязке в Воронеже Пресс-служба администрации Воронежа

«Движение со старого путепровода на новый переключено! Сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения на участке», — сообщили в мэрии.

«Погода в последние две недели пыталась помешать нашим дорожникам завершить все необходимое для переключения движения по улице Остужева на новый путепровод. Однако специалисты нарастили силы, эффективно воспользовались каждым сухим днем, работы вели сразу тремя укладчиками, параллельно занимались барьерным ограждением и т.д., а сегодня закончат временную дорожную разметку», — анонсировал открытие движения мэр Вадим Кстенин.

Строительство Остужевской развязки стартовало в феврале 2021 года, в августе 2022 года было объявлено о начале второго этапа работ. До 2026 года на строительство развязки планируется направить 5,28 млрд рублей, в том числе 5,17 млрд — из федерального бюджета.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронеже приступают ко второму этапу реконструкции Остужевской развязки