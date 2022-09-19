Ярославль, 19 сентября, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности мэра Ярославля Илья Мотовилов ушёл в отпуск. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Отпуск, как говорят в пресс-службе, запланированный.

мэрия Ярославля Илья Мотовилов

В связи с этим 20 сентября не будет проводиться еженедельное общегородское совещание.

Замещать должность главы города будет заммэра по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов.