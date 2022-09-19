Брянск, , 17:56 — REGNUM Последствия сильного ветра, обрушившегося на Брянск 19 сентября, устраняют коммунальные службы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Поваленное ветром дерево https://bga32.ru

По данным диспетчерских служб, на 15:00 было известно о 14 поваленных деревьях. Оперативные службы освобождают от веток дороги и тротуары, прочищают ливневую канализацию и дождеприёмники. Упавшие деревья повредили и два автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, шквалистый ветер прошёлся 19 сентября по центру России, в Курске в результате ураганом снесло крышу в студенческом общежитии, погиб молодой человек.