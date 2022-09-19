Шарья, Костромская область, 19 сентября, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Руководитель Костромского регионального отделения ЛДПР Руслан Фёдоров поддержал решение Максима Аверкиева, одержавшего победу на выборах главы Шекшемского сельского поселения Шарьинского района, но отказавшегося от мандата. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Костромского отделения ЛДПР Максим Аверкиев

«Прекрасно понимаю, что в 21 год работать главой поселения, не имея за плечами никакого административного опыта, крайне тяжело. Поэтому выбор Максима поддержал. Рассчитываю, что сейчас он сможет проявить себя как депутат поселения. И, конечно, я благодарю избирателей за доверие к партии», — приводит слова Федорова партийная пресс-служба.

В сообщении говорится, что Аверкиев «трезво оценил свои силы и решил что принесет больше пользы селянам в качестве депутата». Другими словами, участник выборов посчитал, что не имеет необходимого опыта для такой работы.

Напомним, выборы главы Шекшемского сельского поселения проходили в Единый день голосования. Оппонентом 21-летнего Аверкиева, получившего 51,72% голосов, была действующая глава муниципального образования от «Единой России» Валентина Сергачёва.

Одновременно с выборами главы Аверкиев участвовал в выборах Совета депутатов Шекшемского сельского поселения. Он сделал выбор в пользу депутатства. Новые выборы главы сельского поселения пройдут в ЕДГ 2023 года.