Москва, , 17:49 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Lexus на российском рынке ООО «Тойота Мотор» объявил об отзыве 419 автомобилей из-за выявленного дефекта. Об этом сообщает 19 сентября пресс-служба Росстандарта.

Новый кроссовер Lexus NX Autohome.com

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Lexus моделей NX 250 и NX 350, реализованные в период с 16 января 2022 года по настоящее время.

«Причины отзыва транспортных средств: из-за неправильного программирования управляющего компьютера система помощи отслеживания полосы движения программное значение верхнего предела угла поворота рулевого колеса может быть достигнуто раньше, чем ожидалось», — говорится в сообщении.

Также существует вероятность того, что ЭБУ системой противоскольжения в узле привода тормозов может ложно определить состояние перегрузки по току привода электронного стояночного тормоза и перейти в безопасный режим, при котором включается контрольная лампа неисправности и предотвращается включение или отключение привода электронного стояночного тормоза, добавили в Росстандарте.

Сообщается, что на всех отзываемых транспортных средствах будет выполнено перепрограммирование компьютера, управляющего системой помощи отслеживания полосы движения, и блока управления системой противоскольжения. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев.