Тбилиси, 20 сентября 2022, 13:17 — REGNUM Военная авиация Грузии находится на грани масштабного кризиса, сообщает 19 сентября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Бумажный самолетик на асфальте
Бумажный самолетик на асфальте
Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Об этом в интервью заявил бывший грузинский военный бортмеханик, эмигрироваший в США. По его словам, в Грузии больше невозможно работать в этой профессии.

Летательные аппараты устарели и нуждаются в капитальном ремонте. Не было полётов, не было надлежащего технического обслуживания, из-за нехватки ресурсов в США из Грузии уехало много пилотов, людей, которые летали годами. Речь идет о командирах воздушных судов, инженерах, которые сегодня вынуждены работать в США водителями грузовиков и таксистами, сказал грузинский эмигрант.