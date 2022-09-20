Тбилиси, 20 сентября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Военная авиация Грузии находится на грани масштабного кризиса, сообщает 19 сентября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Дарья Драй ИА REGNUM Бумажный самолетик на асфальте

Об этом в интервью заявил бывший грузинский военный бортмеханик, эмигрироваший в США. По его словам, в Грузии больше невозможно работать в этой профессии.

Летательные аппараты устарели и нуждаются в капитальном ремонте. Не было полётов, не было надлежащего технического обслуживания, из-за нехватки ресурсов в США из Грузии уехало много пилотов, людей, которые летали годами. Речь идет о командирах воздушных судов, инженерах, которые сегодня вынуждены работать в США водителями грузовиков и таксистами, сказал грузинский эмигрант.