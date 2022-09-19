Москва, 19 сентября, 2022, 17:47 — ИА Регнум. До конца сентября нужно принять взвешенное решение, включать или нет алкоголь в перечень параллельного импорта, сообщил 19 сентября журналистам российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Council.gov.ru Денис Мантуров в Совете Федерации

Комментируя публикацию Минпромторгом РФ проекта изменений в перечне параллельного импорта, в котором предлагается разрешить ввозить только часть иностранной алкогольной продукции, Мантуров сказал, что вопрос выставлен на обсуждение, в ходе которого «все должны прийти к общему знаменателю».

«Дело в том, что если это будет к новому году, то это уже бесполезное включение, — сказал Мантуров. — Потому что они не успеют даже закупиться, поэтому я думаю, что до конца месяца нужно принять взвешенное решение: да, нет или какие-то позиции».

Со своей стороны ведомство намерено принять взвешенное решение — с учётом мнения коллег по правительству и по потребительскому сектору.

Напомним, к параллельному импорту относится ввоз в страну товаров без согласия правообладателя товарного знака. В России такой вариант обсуждается в рамках противодействия западным санкциям.