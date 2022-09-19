Тамбов, 19 сентября, 2022, 17:45 — ИА Регнум. В Тамбовской области в связи с административной реформой в органах власти не планируется увеличивать штат чиновников и расходы на их содержание. Об этом 19 сентября заявил руководитель региона Максим Егоров, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM .

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По его словам, структурные преобразования будут проводиться в рамках ранее принятых бюджетных расходов и не предполагают ни увеличение штата в органах региональной власти, ни наращивание бюджетных расходов на его содержание.

«В рамках тех денежных средств, которые которые мы планировали при формировании бюджета. […] Будет оптимизация работы, оптимизация функций. Очень много функций между бывшими управлениями и новыми министерствами перераспределены», — ответил Максим Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM , структурные преобразования в органах власти Тамбовской области планируется начать 26 сентября. Ключевое изменение касается формирования правительства вместо администрации региона на основе департаментов и управлений. Глава Тамбовщины будет совмещать пост с работой председателя правительства.