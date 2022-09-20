Белград, 20 сентября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Граждане Белграда, которые 17 сентября (в день проведения гей-парада в рамках «Европрайда») попытались собраться возле Храма Святого Саввы на шествие в защиту традиционных ценностей, считают действия сербской полиции неоправданно жестоким. Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович рассказал ИА REGNUM о том, как во время попытки пробраться к храму ему и его знакомым сотрудники полиции нанесли телесные повреждения.

Mup.gov.rs Полиция Сербии

«Мы собрались спонтанно в надежде, что перед Храмом Святого Саввы в этот день появятся организаторы шествия «За спасение Сербии» и представители Сербской православной церкви, — сообщил Мирович. — Тем не менее, никто из них туда не вышел. Небольшая группа людей, в которой находился я, политик Мирослав Парович, журналист Любомир Стефанович и известный спортсмен и один из редакторов «Фонда стратегической культуры» Ненад Благоевич, направилась к храму с площади Славия. Уже там нас встретил кордон полицейских, которые пригрозили нам поднятыми автоматами. Полицейских было больше, чем граждан. Они абсолютно неадекватно реагировали на нас, хотя мы их не оскорбляли, не провоцировали, не проявляли агрессию. Мы дожили до того, чтобы полицейские посреди Белграда поднимали стволы своих автоматов на обычных граждан».

После этого неприятного опыта мы направились к Храму Святого Савы. Мы заметили, что полицейские ведут себя абсолютно неконтролируемо, бегают с одной улицы на другую. Мы продолжили дальше. Когда мы уже подошли к храму, на нас напали несколько полицейских. Я получил несколько ударов сапогами, дубинками. Мои знакомые Благоевич и Парович получили еще больше ударов. Это показывает настоящую природу режима Александра Вучича, который защищает ЛГБТ-активистов и избивает национально ориентированных граждан. Но, несмотря на то, что я получил легкие телесные повреждения, я не буду плакаться, как Вучич в 2008 году во время демонстраций против выдачи лидера боснийских сербов Радована Караджича Гаагскому трибуналу, когда полицейские ему тоже нанесли несколько ударов. Я подумаю и посоветуюсь со своим адвокатом — попытаюсь найти этих людей и подать на них в суд. Деян Мирович

Напомним, что 17 сентября, вопреки запрету со стороны МВД Сербии, шествие ЛГБТ-активистов в центре Белграда состоялось. В мероприятии принял участие и посол США в Сербии Кристофер Хилл.