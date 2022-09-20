Деян Мирович: Вучич защищает ЛГБТ-активистов и преследует патриотов Сербии
Белград, 20 сентября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Граждане Белграда, которые 17 сентября (в день проведения гей-парада в рамках «Европрайда») попытались собраться возле Храма Святого Саввы на шествие в защиту традиционных ценностей, считают действия сербской полиции неоправданно жестоким. Профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович рассказал ИА REGNUM о том, как во время попытки пробраться к храму ему и его знакомым сотрудники полиции нанесли телесные повреждения.
«Мы собрались спонтанно в надежде, что перед Храмом Святого Саввы в этот день появятся организаторы шествия «За спасение Сербии» и представители Сербской православной церкви, — сообщил Мирович. — Тем не менее, никто из них туда не вышел. Небольшая группа людей, в которой находился я, политик Мирослав Парович, журналист Любомир Стефанович и известный спортсмен и один из редакторов «Фонда стратегической культуры» Ненад Благоевич, направилась к храму с площади Славия. Уже там нас встретил кордон полицейских, которые пригрозили нам поднятыми автоматами. Полицейских было больше, чем граждан. Они абсолютно неадекватно реагировали на нас, хотя мы их не оскорбляли, не провоцировали, не проявляли агрессию. Мы дожили до того, чтобы полицейские посреди Белграда поднимали стволы своих автоматов на обычных граждан».
Напомним, что 17 сентября, вопреки запрету со стороны МВД Сербии, шествие ЛГБТ-активистов в центре Белграда состоялось. В мероприятии принял участие и посол США в Сербии Кристофер Хилл.