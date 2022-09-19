Ростов-на-Дону, , 17:43 — REGNUM В Ростове-на-Дону проект реконструкции улицы Оганова обойдётся в 24,3 млн рублей. Об этом 19 сентября сообщил в своём телеграм-канале сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Дорожные работы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Подрядчика определили по итогам открытого конкурса в электронной форме. Стоимость работ составит 24 млн 330 тыс. рублей. Согласно условиям договора, компания «Автодоринжиниринг» должна выполнить их до 2 марта 2024 года с учётом прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», — уточнил он.

Стоит отметить, что транспортная артерия станет связующей с отдалённым от центра города микрорайоном Суворовский.