Курск, 19 сентября 2022, 17:42 — REGNUM Более 200 домов повреждено в Льговском районе Курской области после урагана, об этом сообщил 19 сентября в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.
В городе Льгове пострадало здание центральной районной больнице — повреждён пищеблок, рентген-отделение и поликлиника, а также кровля. После доставки материалов подрядчик оперативно приступит к ремонту. До 19:00 планируется восстановить штатное электроснабжение, пока энергия подаётся по резервным источникам.
Сейчас в районе проводится подворовый обход, устанавливается необходимый объём материалов для ремонта. В частности, только шифера понадобится не менее 22 тыс. листов. К восстановительным работам с 20 сентября приступят около 200 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ураган обрушился на Курскую область вечером 18 сентября. Погибли два человека, сообщалось о повреждении около 400 зданий.