Курск, 19 сентября, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Более 200 домов повреждено в Льговском районе Курской области после урагана, об этом сообщил 19 сентября в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

Телеграм-канал Романа Старовойта После урагана

В городе Льгове пострадало здание центральной районной больнице — повреждён пищеблок, рентген-отделение и поликлиника, а также кровля. После доставки материалов подрядчик оперативно приступит к ремонту. До 19:00 планируется восстановить штатное электроснабжение, пока энергия подаётся по резервным источникам.

«В Льговском районе пострадал частный сектор. В одном из сельсоветов повреждены 220 домов, нет газа и электричества. Специалисты планируют возобновить подачу воды и газа к 19:00, свет в домах жителей появится к завтрашнему полудню», — написал губернатор.

Сейчас в районе проводится подворовый обход, устанавливается необходимый объём материалов для ремонта. В частности, только шифера понадобится не менее 22 тыс. листов. К восстановительным работам с 20 сентября приступят около 200 человек.

«Несколько домов значительно разрушены, при необходимости предоставим жителям временное жилье. Для этого нужно обратиться в органы местного самоуправления», — уточнил Старовойт.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган обрушился на Курскую область вечером 18 сентября. Погибли два человека, сообщалось о повреждении около 400 зданий.