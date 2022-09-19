Стокгольм, , 18:13 — REGNUM Когда лидер Христианских демократов Эбба Буш вышла на пресс-конференцию после встречи с тальманом риксдага Швеции Андреасом Норленом, она заявила, что у нее была позитивная встреча со спикером. При этом она добавила, что новой информации у нее нет, пишет газета Aftonbladet.

Эбба Буш Frankie Fouganthin

Она подчеркнула, что рада тому факту, что народ Швеции осознал необходимость смены власти в стране.

Когда ее спросили, что она думает о том, что Шведские демократы стали крупнейшей правой партией и что это значит для предстоящего формирования правительства Швеции их требование войти в состав нового кабинета министров, она ответила, что это не имеет большого значения.

«Не всегда человек, возглавляющий крупнейшую партию, лучше всего подходит для формирования правительства», — сказала Буш, отказавшись развивать свою мысль дальше.

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