Москва, 19 сентября, 2022, 17:39 — ИА Регнум. У России достаточно сил и средств, чтобы не только выдержать беспрецедентный санкционный натиск со стороны коллективного Запада, но и развивать экономику достаточно быстрыми темпами, избежать как высокой инфляции, так и безработицы среди населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября заявил зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Напомним, ранее президент России Владимир Путин провел консультации с правительством по федеральному бюджету. В частности, он заявил, что устойчивый и сбалансированный федеральный бюджет позволят России последовательно решать все намеченные задачи.

«Пока Западу не удается решить поставленные им задачи — расшатать финансовую систему России и существенно ослабить экономический потенциал нашей страны», — уверен Васильев.

Сенатор полагает, что российскому правительству удается сохранить финансовую стабильность и поддерживать наиболее уязвимые категории граждан. Он отметил, что достаточно много делается для того, чтобы не только поддержать бизнес, страдающий от нарушения производственных цепочек или попавший под жесткие санкции Запада, но и перенаправить усилия бизнеса на те направления, которые особенно необходимы сегодня, помочь бизнесу переориентироваться на другие рынки и наладить новые логистические и бизнес-цепочки. В результате, благодаря проводимой правительством линии, последнее время наблюдается оживление потребительского спроса, что, как известно, является дополнительным важным стимулом развития страны, добавил Васильев.

Парламентарий подчеркнул, что пока правительству удается достаточно четко отслеживать возникающие все новые и новые риски и справляться с ними. Тем не менее, очередные пакеты санкций, которые уже вводит или собирается ввести Запад — это новые риски, политика выдавливания России с отработанных годами рынков сбыта будет продолжаться и в этой связи важнейшей задачей бюджета не только на 2023 год, но и на последующие годы должна стать задача адаптации и структурной перестройки всей российской экономики за счет повышения технологического и экономического суверенитета, пояснил он.

«Все понимают, что такой тренд экономического развития весьма перспективен, но нужно понимать, что импортозамещение — это задача не одного года», — подчеркнул Васильев.

По его мнению, необходимо избегать нереалистичных планов и очень внимательно просчитывать все за и против, прежде чем брать на себя те или иные бюджетные обязательства. И, наконец, принципиально важно в таких условиях, по мнению сенатора, осуществлять постоянный и жесткий контроль над расходованием ресурсов, так как каждый вложенный рубль должен давать экономический эффект.