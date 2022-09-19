Стокгольм, , 17:56 — REGNUM Ни для кого не оказалось сюрпризом, что 19 сентября тальман риксдага поручил Ульфу Кристерссону (Умеренные) попытаться сформировать правительство Швеции. Так считает политический обозреватель телеканала SVT Элизабет Марморштейн.

Шведские демократы. Логотип

Время, в течение которого Кристерссон попытается сформировать правительство, будет определено новым тальманом, избранным на следующей неделе. По мнению Марморштейн, время может стать решающим фактором при смене власти в Швеции.

«Нельзя давать им слишком мало времени, чтобы им удалось прийти к соглашению, но и давать слишком много времени также нельзя, потому что тогда они не будут ощущать на себе давление», — объяснила журналист.

«Здесь я считаю, что Шведские демократы — партия, которая меньше всего спешит на данном этапе», — добавила Марморштейн.

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