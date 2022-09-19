Стокгольм, 19 сентября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Ни для кого не оказалось сюрпризом, что 19 сентября тальман риксдага поручил Ульфу Кристерссону (Умеренные) попытаться сформировать правительство Швеции. Так считает политический обозреватель телеканала SVT Элизабет Марморштейн.

Шведские демократы. Логотип

Время, в течение которого Кристерссон попытается сформировать правительство, будет определено новым тальманом, избранным на следующей неделе. По мнению Марморштейн, время может стать решающим фактором при смене власти в Швеции.

«Нельзя давать им слишком мало времени, чтобы им удалось прийти к соглашению, но и давать слишком много времени также нельзя, потому что тогда они не будут ощущать на себе давление», — объяснила журналист.

«Здесь я считаю, что Шведские демократы — партия, которая меньше всего спешит на данном этапе», — добавила Марморштейн.